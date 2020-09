No Grande ABC, número de multas em vagas rotativas cai 60%

Flavia Kurotori

03/09/2020



A pandemia do coronavírus resultou em queda expressiva no número de multas geradas em vagas rotativas da região. As 39.120 ocorrências entre janeiro e agosto de 2019, foram para 20.538 (-60,1%) no mesmo período deste ano em Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires – as prefeituras das demais cidades não responderam. No Grande ABC, são pelo menos 7.862 vagas do tipo. Na quarentena, cidades suspenderam o serviço por um mês.



Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o valor arrecadado com as infrações deve ser investido em educação no trânsito, sinalização, fiscalização e engenharia de tráfego. Assim, a quantia também deve diminuir nos próximos meses, impactando em ações de melhoria no trânsito.



“(O número de multas) Diminuiu bastante no período, assim como tudo, e imaginamos que o valor destas punições podem fazer falta”, afirmou Enio Moro Júnior, gestor do curso de arquitetura e urbanismo da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).



Os valores angariados vão para os mesmos fundos onde se concentram os recursos provenientes de outras autuações de trânsito. O Diário questionou, via Lei de Acesso à Informação, o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) sobre o número de multas aplicadas nas sete cidades. Porém, a equipe de reportagem foi informada que os dados de 2020 ainda não estão disponíveis.



Moro Júnior avalia que esta é oportunidade para os gestores públicos investirem na melhoria da mobilidade para ciclistas e pedestres. Segundo ele, atualmente as administrações priorizam a pavimentação de vias, medida que é mais cara em relação a outros investimentos que também podem contribuir com o meio ambiente.



Das prefeituras que enviaram dados, apenas Diadema e Ribeirão Pires informaram a arrecadação vinda das multas em estacionamentos rotativos. A primeira cidade alegou que a quantia subiu de R$ 468,7 mil para R$ 1,2 milhão. A segunda divulgou que a arrecadação foi de R$ 100 mil para R$ 187,6 mil. As administrações justificam que os valores aumentaram mesmo com queda nas multas porque incluem autuações aplicadas em outros períodos e que foram quitadas entre janeiro e agosto.

Mesmo antes da pandemia, o Grande ABC registrava críticas de especialistas em relação à falta de ações para melhoria no trânsito, sobretudo no quesito de educação da população. Exemplo é que no primeiro semestre, quando ao menos três dos seis meses foram de isolamento físico rígido, a quantidade de acidentes com vítimas fatais se manteve praticamente estável em relação ao mesmo período de 2019.