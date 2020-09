Jovens de baixa renda ganham curso on-line de capacitação profissional

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



02/09/2020 | 23:31



Empresa de São Bernardo usa seu conhecimento na área de tecnologia para ofertar cursos profissionalizantes on-line e gratuitos para jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social no Grande ABC. A iniciativa engloba 49 funcionários da Thales, que desenvolvem atividades remotas nas áreas de gestão, inovação e tecnologia, voltadas para educação profissional. Os cursos começaram em agosto com a formação da primeira turma do projeto chamado de Formare.



A iniciativa atende a estudantes de escolas municipais ou estaduais. Os voluntários oferecem aulas técnicas e atividades práticas nos conteúdos, que são aplicados semanalmente. O projeto é dividido em 14 disciplinas, entre elas organização empresarial, criatividade e inovação, introdução à eletrônica e à lógica de programação, além de apoio administrativo e contábil. O curso terá duração de um ano, dividido em 660 horas de ensino técnico e aproximadamente 240 horas de atividades práticas.



Para respeitar o momento atual de distanciamento físico por causa da pandemia do novo coronavírus, as aulas estão sendo ministradas por meio de plataformas digitais e, diante da situação econômica de muitas famílias, os estudantes receberam da companhia um computador e acesso gratuito à internet para realizarem as aulas durante o período, além de uma bolsa-auxílio de meio salário mínimo.



“Estamos muito felizes em poder oferecer aos jovens uma capacitação técnica que, no futuro próximo, representará a possibilidade de entrada no mercado de trabalho. Essa capacitação será oferecida por nossos colaboradores voluntários, que compartilharão suas experiências e conhecimentos com esses jovens”, observa o diretor geral da Thales no Brasil, Luciano Macaferri Rodrigues.



A primeira turma do projeto conta com dez estudantes, que foram selecionados a partir de alguns critérios já estabelecidos pela empresa, como ter nascido no ano de 2002 ou 2003, que esteja cursando ou já ter concluído o ensino médio, apresentar renda per capita familiar de até meio salário mínimo e não ter frequentado outros cursos profissionalizantes.



Todo processo seletivo foi realizado pela Fundação Iochpe – entidade sem fins lucrativos – com apoio de escolas municipais e estaduais na região e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Bernardo.



A Fundação Iochpe também teve participação no processo de capacitação dos colaboradores voluntários da Thales que ministram as aulas. Todo o conteúdo é coordenado por especialistas em educação da fundação.