Psol de S.Caetano escolhe homem trans como vice de Horácio Neto

da Redação



03/09/2020 | 00:01



O Psol de São Caetano definiu ontem a chapa que apresentará na disputa pela Prefeitura na eleição deste ano. Depois de escolher, por prévias, o ex-vereador Horácio Neto como pré-candidato ao Palácio da Cerâmica, o partido fechou ontem quem será o vice de Horácio: Rafael Ensinas.

Ensinas é homem trans, de 22 anos e estudante de direito. Ele havia apresentado a pré-candidatura a vice no início do mês passado e, no domingo, ganhou força com o encaminhamento como nome único para o posto. A reunião de ontem homologou internamente a chapa.

Nas redes sociais, Ensinas defende a mudança nas relações da sociedade, em especial no tratar da população LGBTQIA+. Em um vídeo, ele diz que participou, por volta dos 12 anos, de uma passeata LGBTQIA+ em São Paulo, mas despertou para o interesse político nas manifestações de 2013 contra o aumento da passagem de ônibus na Capital. “Defendo o protagonismo das minorias sociais para construir novo tipo de governo.” Entre os nomes que apoiavam sua pré-candidatura a vice estava o de Daniel Lima, que disputou as prévias contra Horácio Neto.