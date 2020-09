Pretinho na carona de Márcio da Farmácia

Raphael Rocha



03/09/2020 | 00:01



O governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), pesou e muito para que o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) entrasse de vez na pré-campanha do presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), indicado pelo Paço para representar a gestão na corrida majoritária deste ano. Demorou, mas Márcio apresentou seu apoio. Agora, o trabalho é para colar de vez a imagem de Pretinho com a de Márcio, uma das figuras mais carismáticas da política diademense da atualidade. Depois de confeccionar adesivos com as fotos de Lauro, Márcio e Pretinho, o foco é convencer o grupo do deputado estadual a aderir à pré-campanha. Na noite de quarta-feira, houve reunião com o Podemos, para afinar o discurso em torno do democrata. A candidata a vice na chapa governista, a ex-deputada estadual Regina Gonçalves (PV), esteve presente, bem como assessores próximos do prefeito.

BASTIDORES

Vídeo e constrangimento

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), participou de cerimônia religiosa de uma igreja evangélica, que conta com muitos fiéis na cidade. A participação foi gravada e gerou constrangimento ao chefe do Executivo. O pastor pregava sobre os “males” da Prefeitura, dizendo que Deus iria mostrar o caminho ao Atila. Afirmou que o ideal era tirar os “maçônicos e os pais de santo que estão lá”. “O diabo tentou te matar não foi uma nem foram duas (…). Até livramento de overdose Deus lhe deu. Deu uma parada cardíaca dentro do seu coração, de ansiedade. O diabo queria te matar dentro daquele apartamento”, disparou o pastor, face a face com Atila. Mesmo de máscara, o socialista não escondeu a contrariedade com o discurso. O vídeo viralizou.

Convenção

O vereador Marcos Michels, pré-candidato do PSB à Prefeitura de Diadema, anunciou que a convenção de seu partido foi marcada para o dia 11, a partir das 17h, na sede da legenda na cidade, na região central do município. A tática foi antecipar a atividade à confirmação da candidatura do presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), nome indicado pelo prefeito Lauro Michels (PV) no pleito – a ação do democrata deve acontecer no dia 14.



Depoimento

Está confirmado para hoje, a partir das 10h, o tão aguardado depoimento do ex-presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), apontado como responsável pelas falhas de prestação de contas no convênio feito entre a Aciscs e a Prefeitura de São Caetano, em 2016, para a realização do evento Natal Iluminado. Ele apresentará sua versão à CPI aberta na Câmara para investigar o caso, que passou por análise de comissão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e está sob avaliação do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e MPC (Ministério Público de Contas).

Candidatura

O policial militar Fábio Telles, que ganhou fama nas redes sociais em São Bernardo por posicionamentos políticos, bateu o martelo: vai se filiar ao PRTB, partido que está no arco de alianças do prefeito Orlando Morando (PSDB), pré-candidato à reeleição. Telles iniciou sua movimentação política ao lado do vereador Julinho Fuzari (DEM), mas se afastaram. Agora, aposta em expressiva votação de Paulo Chuchu (PRTB), assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e pré-candidato a vereador de São Bernardo neste ano. Se Chuchu estourar de votos, Telles poderia herdar uma segunda cadeira.

Oficialização

Professor da rede pública estadual, André Sapanos oficializou sua candidatura à Prefeitura de Mauá pelo Psol – foi o primeiro candidato a homologar seu projeto eleitoral. Ele terá como vice a advogada Lívia Oggioni, militante do direito das mulheres, integrante da comissão dos direitos das crianças e adolescentes da OAB mauaense e moradora do Jardim Zaíra. Serão oito candidatos a vereador pela legenda.