02/09/2020 | 20:48



O governo do presidente dos Estados Unidos planeja impor novas restrições a diplomatas da China em solo americano, com o argumento de que Pequim adota medidas similares contra diplomatas dos EUA.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse nesta quarta-feira, 2, que todos os diplomatas chineses precisam buscar aprovação do governo dos EUA para quaisquer visitas a universidades. A embaixada e os consulados da China no país precisam obter aval do Departamento de Estado para qualquer evento cultural grande fora da sede diplomática.

Pompeo disse a repórteres no Departamento de Estado que o governo Trump está "simplesmente exigindo reciprocidade" da China. Fonte: Dow Jones Newswires.