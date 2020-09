Correção: Thiago Braz termina em 3º lugar na etapa de Zurique da Diamond League

02/09/2020 | 18:53



A nova enviada anteriormente contém um erro no terceiro parágrafo. Armand Duplantis já superou o recorde de Sergei Bubka. Segue a versão corrigida:

Campeão olímpico do salto com vara nos Jogos do Rio-2016, o brasileiro Thiago Braz obteve nesta quarta-feira o seu melhor resultado ao ar livre na temporada 2020. Ele saltou 5,72 metros na etapa de Zurique da Diamond League, o principal circuito de meetings do calendário da World Athletics (ex-Federação Internacional de Atletismo), e conquistou o terceiro lugar na competição.

O medalha de ouro na Rio-2016 saltou 5,52m, 5,62m e 5,72m - todos na primeira tentativa. Abriu mão de 5,77m e depois não conseguiu superar 5,82m. A melhor marca de Thiago Braz na temporada era de 5,50m, obtida em 1º de agosto, em Trieste, na Itália. O francês Renaud Lavillenie, campeão olímpico em Londres-2012, terminou em quarto lugar, também com 5,72m.

O sueco Armand Duplantis e o norte-americano San Kendricks brigaram pelo título de campeão do evento. Atual recordista do salto com vara, superando as marcas do lendário Sergei Bubka por duas vezes no início deste ano, Duplantis venceu com 6,07m (melhor marca da temporada) e Kendricks, bicampeão mundial, ficou em segundo, com 6,02m.

Thiago Braz volta a competir nesta sexta-feira na etapa de Bruxelas, na Bélgica, da Diamond League.