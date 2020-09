Thiago Braz termina em terceiro lugar na etapa de Zurique da Liga Diamante

02/09/2020 | 17:27



Thiago Braz, campeão olímpico do salto com vara, obteve, nesta quarta-feira, o seu melhor resultado na temporada ao ar livre de 2020. O brasileiro saltou 5,72 m na etapa de Zurique da Liga Diamante, o principal circuito de meetings do calendário da World Athletics (ex-Federação Internacional de Atletismo), e obteve o terceiro lugar na competição.

O medalha de ouro na Rio-2016 saltou 5,52 m, 5,62 m e 5,72 m - todas na primeira tentativa. Abriu mão de 5,77 m e depois não conseguiu superar 5,82 m. A melhor marca de Thiago Braz na temporada era de 5,50 m, obtida em 1º de agosto, em Trieste, na Itália. O francês Renaud Lavillenie, campeão olímpico em Londres-2012, terminou em quarto lugar, também com 5,72 m.

O sueco Armand Duplantis e o norte-americano San Kendricks brigaram pelo título de campeão do evento. Duplantis venceu com 6,07 m O(Melchor marca da tamporada) e Kendricks, bicampeão mundial, ficou em segundo, com 6,02 m. O sueco ainda tentou bater o recorde mundial de Sergei Bubka, mas não conseguiu superar a barreira dos 6,15 m.

Thiago Braz volta a competir nesta sexta-feira na etapa de Bruxelas (Bélgica) da Liga Diamante.