Luiz Marinho confirma Ana Paula Lupino como candidata a vice

02/09/2020 | 18:00



Ex-prefeito de São Bernardo e pré-candidato do PT na eleição deste ano, Luiz Marinho confirmou que a advogada Ana Paula Lupino (PTB) será sua vice na chapa que tentará levar o petismo de volta ao comando da Prefeitura.

Além da reedição de dobrada com o PTB – que foi vitoriosa nas eleições de 2008 e 2012, quando o vice foi o cantor Frank Aguiar –, a indicação de Ana Paula cumpre estratégia do petismo local de apresentar uma figura feminina em destaque e de dialogar com a classe média da cidade.

O anúncio será feito oficialmente em live realizada na noite desta quarta-feira (2), nos perfis de Marinho nas redes sociais. O Diário havia mostrado nesta semana que Ana Paula era favorita para ocupar a vaga.

“Estamos sempre na busca pela proporcionalidade entre os homens e mulheres nas campanhas. Dessa forma, optamos pela indicação de Ana Paula Lupino, que tem grande militância na cidade. Além disso, a ideia também é representar os partidos que estão coligados”, avaliou Marinho.

Ana Paula Lupino é secretária geral da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo e especialista em direito tributário, vai estrear nas urnas. No início do ano, foi colocada pelo presidente estadual do PTB, o deputado Campos Machado, como pré-candidata à Prefeitura – a reunião contou com a participação do ex-presidente da OAB local e aliado de Marinho, Leandro Piccino. Depois, mudou o foco e tinha como meta conquistar uma das 28 cadeiras de vereador.

“Recebi o convite do deputado estadual Campos Machado para ajudar a reestruturar o PTB na cidade. Campos sempre deixou claro que tinha vontade lançar candidatos para a disputa majoritária no Grande ABC”, declarou Ana Paula. A advogada também disse que seu nome acabou sendo escolhido com o objetivo de dar representatividade às mulheres. “Queremos ampliar o debate da participação da mulher em cargos eletivos. O eleitor tem que estar com a mente mais aberta.”

PTB e Marinho se distanciaram no fim do segundo mandato do petista, quando a legenda passou para o controle do ex-vereador Admir Ferro (hoje no PSDB), opositor de Marinho. Pelo PTB, Ferro foi candidato a vice do deputado federal Alex Manente (Cidadania) em 2016, chapa que foi derrotada pelo atual prefeito, Orlando Morando (PSDB). Depois, a legenda se aproximou de Morando – Aurélio de Paula havia sido eleito pelo PTB e estava na base de apoio ao tucano. Recentemente, porém, o PTB se desgarrou da gestão do PSDB.

Ao apresentar Ana Paula como vice, Marinho deu o tom de críticas que adotará durante a eleição.

“Apenas olhe como Orlando Morando está deixando a cidade. Não é inaugurando apenas praças que se faz uma gestão. Qual o projeto que o atual prefeito construiu para a cidade? Deixamos muitas coisas engatilhadas quando deixei a Prefeitura (em 2016) e que sequer receberam atenção dele”, afirmou.