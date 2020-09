Globoplay, Amazon e mais: veja novidades nos serviços de streaming por a partir de R$ 9,90

Sérgio Vinícius

Com a chegada da Disney+ programada para novembro, o mercado de streaming no Brasil resolveu se mexer. A Globo anunciou que seu serviço Globoplay passa a transmitir conteúdo ao vivo dos canais Globosat. Ao mesmo tempo, a Amazon Prime Video inaugurou uma seção com canais parceiros e o site Filme Filme, com títulos ligados a arte, reforçou o acervo.

Veja, a seguir, o que cada operadora anunciou nos últimos dias.

GloboPlay

O sistema de streaming passa a oferecer a opção “GloboPlay + Canais ao Vivo”. Não é mais necessário assinar TV a cabo para assistir a programas, em tempo real, de canais como Multishow, Globonews, SporTV, GNT, entre outros. O valor do pacote é R$ 49,90 por mês. Para usuários que não desejarem conteúdo ao vivo, há um plano com preço de R$ 22,90. Site: globoplay.globo.com.

Filme Filme

Lançada há cinco meses, a plataforma Filme Filme mudou o plano de negócios para S-VOD – sistema que oferece conteúdo aos membros por meio de uma assinatura. A plataforma tem como objetivo se tornar uma comunidade de cinema – seja ele para cinéfilos, filmes comerciais ou entretenimento em geral. Há categorias como Filmes de Festivais, Documentários e Júri Popular. Preço: R$ 9,90 mensais. Site: filmefilme.com.br.



Amazon Prime Video

O sistema de streaming agregou a seu serviço canais como Paramount+ (incluirá séries premium como Handmaid’s Tale, Bob Esponja e Tartarugas Ninja), Loocke, MGM, StarzPlay e Noggin (voltada a crianças, com programação educativa. Cada um dos novos serviços tem valor diferente (entre R$ 9,90 e $ 16,90), que são agragados ao custo da Amazon Prime Video. Site: http://www.PrimeVideo.com.