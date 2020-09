02/09/2020 | 16:11



Vitão deixou os seus fãs de orelha em pé com um vídeo publicado nesta quarta-feira, dia 2, em seu perfil do Instagram. Nas imagens, o cantor dubla um áudio do Tik Tok onde diz que era só para ser uma brincadeira, mas que a coisa foi evoluindo, o ciúmes surgiu e, no final, não deu em outra: o artista estava apaixonado.

Nos comentários da publicação, muita gente pediu para que ele confessasse de uma vez que sua paixão tinha nome e sobrenome: Luísa Sonza. Bem diretos, hein?

Assume logo amado, a gente ama, a gente cuida, escreveu uma seguidora.

Esperando o comentário da Luísa, apontou outra.

MANO KKKKKKKKKKKK a cara nem ardeeeee, cê tá f**a!!!, brincou uma terceira.