Antonia Fontenelle diz que foi bloqueada por Giovanna Antonelli após opinar sobre polêmica de Sol Nascente

02/09/2020 | 16:11



Antonia Fontenelle participou do programa de Marcão do Povo, apresentador do SBT, no Youtube, na última terça-feira, dia 1º, e revelou que foi bloqueada nas redes sociais por Giovanna Antonelli - após opinar sobre a polêmica de Danni Suzuki ser substituída por Antonelli em Sol Nascente:

- Acho que ela ficou chateada porque repostei um trecho da live. Fico triste, parece que é mais uma inimizade, não é. Meu sentimento pela Giovanna não vai mudar.

Antes, ela comentou sobre o que supostamente sabia da emissora quando era casada com Marcos Paulo:

- Vi coisas horríveis acontecendo, e quando falei isso não foi relacionado à Giovanna, adoro a Giovanna. É sobre a política do canal.

E explicou que Giovanna disse que nunca disputou o papel antes de a bloquear:

- Ela entrou, comentou e me bloqueou. Ela de repente poderia falar tenho o total respeito pela Suzuki, não tive nada a ver com essa troca. Mas ela sabe que foi o marido dela (...) Agora você vê, é um canal onde o autor não manda...