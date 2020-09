Caio Blat e Luisa Arraes falam sobre DRs diárias em confinamento: - Toda angústia descontamos um no outro

02/09/2020 | 16:11



Além de estarem passando a quarentena juntos, Caio Blat e Luisa Arraes também enfrentaram um desafio juntos durante o isolamento: o casal gravou um episódio da série Amor e Sorte, que estreia no dia 8 de setembro na Globo.

Além de atuarem como os protagonistas - um casal recém-formado que é obrigado a passar a quarentena juntos após a disseminação de uma doença - Luisa e Caio também ficaram responsáveis pela ambientação das cenas, filmagens, figurino e iluminação - já que a série não contou com nenhum tipo de equipe no local - sem contar as tarefas de casa. Por conta disso, é normal que, de início, surgissem alguns problemas. Luisa contou, em entrevista para o jornal Extra:

- Eram DRs diárias. Ó, não gostei do jeito que você falou comigo às 12h32 (risos). Mas depois, estávamos melhor. Evoluímos muito.

Caio ainda completou, explicando melhor as brigas:

- Toda ansiedade e angústia nós descontamos um no outro, fomos nos ajustando e nada disso existiria sem a nossa parceria linda. Não me imagino gravando esse episódio com outra pessoa senão a Luisa. É uma história de amor junto com o trabalho. Amor e Sorte é a sorte de ter a pessoa certa do seu lado nesse momento.

Fofo, né? Ele também contou que apostou em uma divisão de tarefas em casa, e que ficou responsável pela comida.

- Desde que começou a pandemia, eu cozinho todo dia. Dava o intervalo, eu ia para o forno cozinhar, cortar legumes.

Antes da pandemia do novo coronavírus, Caio e Luisa estavam se preparado para as filmagens de Grande Sertão: Veredas, filme dirigido por Guel Arraes, pai da atriz. Agora, após a produção de Amor e Sorte e a necessidade de trabalhar também por trás das câmeras, o ator disse estar descobrindo ainda mais a necessidade dos diversos profissionais necessários para que a série saia do papel:

- Foi um grande reconhecimento de que cada função é vital no set de filmagem. Já estávamos vivendo um processo de amadurecimento, mas virou um intensivão.

Para gravar a série, Caio contou ainda que deixou o filho - Bento, de dez anos de idade - com a ex-esposa, Maria Ribeiro, durante duas semanas. Após três anos de batalha na justiça, Caio e Maria finalizaram o divórcio no final de agosto - e fontes apontam que ele estaria pensando em pedir Luisa em casamento em breve!