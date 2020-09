Além de Neymar Jr., pai e filho do jogador testam positivo para o coronavírus

02/09/2020 | 16:11



Um jornal francês afirmou que Neymar Jr. está com coronavírus. O atleta não se pronunciou, mas postou vídeos em que aparece acompanhado do filho, Davi Lucca. Agora, de acordo com o Globo Esporte, a informação procede e ele é um dos três jogadores do Paris Saint Germain que testou positivo para a doença.

A publicação informa que ele chegou em Ibiza na última quinta-feira, dia 25, começou a se sentir mal no sábado e retornou para Paris no domingo, mas agora já estaria se sentindo melhor.

E não só isso: o pai de Neymar e o filho do jogador, Davi Lucca, também foram infectados e só Davi estaria assintomático - isto é, sem ter nenhum sintoma da doença.

Antes, o próprio time de Neymar havia postado o seguinte no Twitter:

Três jogadores do PSG deram positivo no teste Sars CoV2 e estão sujeitos ao protocolo de saúde apropriado. Todos os jogadores e funcionários continuarão a realizar testes nos próximos dias.

O ESTRELANDO entrou em contato com a assessoria de Neymar que informou que checaria a informação com o clube do jogador.

Por causa de seu encontro com Neymar, Anitta também fez o teste, mas o seu deu negativo.