Tirullipa é acusado de machismo após fazer piada com corpo de modelo

02/09/2020 | 16:10



O comediante Tirullipa foi acusado de machismo após fazer uma publicação na última terça-feira, dia 1º, na qual mostrava o corpo da modelo Ana Bezerra em dois ângulos diferentes alegando a importância do VAR (Árbitro Assistente de Vídeo) para fotos que são publicadas no Instagram. Depois do ocorrido, os usuários do Twitter não perdoaram a atitude do humorista e comentaram:

Sinceramente, Tirullipa nunca me desceu. Depois dessa, peguei ranço de vez. Sem noção e sem senso do ridículo. Fazer piada com corpo de mulher? Me poupe, errou feio. Muito feio!

Ridículo isso do Tirullipa

Mesmo depois do post do comediante ter sido apagado, Ana Bezerra se pronunciou em seu Instagram e afirmou estar surpresa com a situação:

- Em meio a essa pandemia, a todas essas pessoas que estão morrendo, um momento delicado, me surpreende nós mulheres ainda termos que ver e ouvir comentários machistas. Sermos julgadas pelo nosso corpo e, muitas vezes, passar por situações de assédio sexual na rua, na internet... Isso é inaceitável. É um humor machista que, na verdade, não é humor. Eu acho que isso tem que acabar de uma vez por todas. Machismo mata.

A modelo também repostou um Stories de Tirullipa, no qual o comediante pedia desculpas à modelo pela publicação:

- Ana Bezerra, minha amiga, Tirullipa passando aqui para me retratar. Como a gente conversou por telefone, eu passei o dia todo gravando e não vi as minhas últimas postagens. Tem pessoas que trabalham na minha produção e que fazem essas postagens por mim. Mostraram uma foto sua com a minha cara no seu corpo. Mara mandou para mim, minha amiga do Rio Grande do Norte, e eu imediatamente retirei porque, de fato, não concordei com isso. Como a gente conversou no telefone, eu estou do seu lado, estou com você, abraço essa causa junto com você e te peço perdão porque preciso ser responsável pelas minhas postagens do meu Instagram. Fique tranquila, estou aqui para o que der e vier. Me perdoe.