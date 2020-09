BTS, Blackpink e mais grupos de K-pop se tornam assuntos mais comentados na web

02/09/2020 | 16:10



Não é novidade que a febre do K-pop veio para ficar! Nesta quarta-feira, dia 2, não só um, mas vários grupos de artistas sul-coreanos chamaram a atenção na web ao se tornarem um dos assuntos mais comentados no Twitter. Olha só:

O BTS, por exemplo, deu o que falar após vencer pela terceira vez uma competição sul-coreana com a música Dynamite. O lançamento do hit está sendo um marco na carreira dos meninos, visto que estreou em primeiro lugar na parada Hot 100 da Billboard, tornando-os assim o primeiro grupo internacional a conquistar essa posição.

A hashtag Dynamite3rdWin, que significa em português terceira vitória de Dynamite, ficou em primeiro lugar nos trends mundiais e isso se deve às fãs do BTS, conhecidas como armys, que se juntam por meio de fã-clubes para ajudar na divulgação dos projetos do grupo.

No mesmo dia, o canal oficial dos meninos no YouTube liberou o vídeo o dance practice de Dynamite, que nada mais é do que a coreografia completa da música feita pelos próprios integrantes.

Mas, além do BTS, quem também fez sucesso foram as meninas do Blackpink! O grupo conseguiu a marca de um bilhão de visualizações no videoclipe de Kill This Love, lançada em abril de 2019, no YouTube. Nas redes sociais oficiais, o grupo agradeceu o apoio dos fãs por meio de um post.

Por fim, o grupo CLC, também composto por meninas, também tomaram conta dos trends após o lançamento do vídeo Helicopter. De acordo com os fãs, essa é a primeira vez que as artistas alcançam uma posição de destaque no Twitter.

Helicopter entrando nas paradas musicais com números bem altos, a hashtag #CLC_HELICOPTER ficando em primeiro e até entrando nos trends mundiais, mais de 20 mil de vendas do álbum e faz poucas horas que o vídeo saiu. Eu chamo isso de LENDAS!