Sarah Poncio relembra traição de Jonathan Couto ao negar estar encantada por surfista: - Jamais ia fazer esse papel

02/09/2020 | 14:10



Sarah Poncio resolveu se manifestar sobre as polêmicas envolvendo o seu nome nesta quarta-feira, dia 2. Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital afirmou que não queria falar publicamente sobre os problemas em seu casamento com Jonathan Couto, mas decidiu dar a sua versão dos fatos após surgirem inúmeros boatos pela internet.

- Vocês sabem que eu nunca fui de me pronunciar sobre nada. Eu sempre tento deixar para lá, ignorar, mas agora foi longe demais. Saiu matéria sobre o meu casamento, sobre pivô de não sei o quê... Uma falta de respeito muito grande comigo como mulher, como mãe e como esposa. Não teve o mínimo de respeito com meus filhos.

Sarah, inclusive, relembrou a traição de Jonathan ao negar que estaria encantada por Matheus Garrido, amigo surfista do irmão, Saulo Poncio.

- Eu não vim aqui me pronunciar sobre o que o meu pai postou sobre o meu casamento estar em crise, até porque ninguém tem nada a ver com isso. Ele nem deveria ter postado. Não tem pivô de crise, não tem nada disso. Eu peço até respeito em relação a isso, porque eu sei o que eu passei na minha vida, sei o que passei no meu relacionamento, e eu jamais ia fazer esse papel.

Finalmente, a influencer revelou o real motivo da crise em seu relacionamento. Segundo ela, Jonathan não concorda que ela queira ir para outra igreja, e isso estaria trazendo problemas para o casal.

- Eu e o Jonathan estamos bem. A gente não está brigado, não estamos sem nos falar. Eu estou trabalhando aqui na Barra da Tijuca, no Rio [de Janeiro]. Tenho gravação o dia inteiro. A minha casa está dedetizando, tenho que ficar três dias fora de casa. Então ele levou as crianças para Angra. A gente não está brigado. A gente realmente está passando por certos problemas no casamento, que não diz respeito a ninguém. E o ÚNICO, o ÚNICO motivo pelo qual a gente não está se dando bem, é a questão de eu estar querendo ir em outra igreja. APENAS. Apenas. Porque na minha opinião, isso não é nada grave. E a gente está tentando solucionar. Ele está tentando do jeito dele, eu estou tentando do meu jeito, e isso é um assunto para ficar dentro de casa.

Por fim, Sarah pediu por mais respeito neste momento.

- Como eu vi que estavam criando tantas especulações absurdas, até envolvendo terceiros, eu me senti na obrigação de vir falar. Então não houve agressão nenhuma, pivô nenhum, nada disso. O único motivo pelo qual estamos tendo uma crise é esse e SÓ. E eu peço mais respeito.