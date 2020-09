Estado de São Paulo registra 826 mil casos e 30.673 mortes pela covid-19

02/09/2020 | 13:35



O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou nesta quarta-feira, 2, que o Estado registrou até o momento 826.331 casos confirmados de contaminação pela covid-19 e 30.673 mortes pela doença. Entre terça-feira (dia 1º) e hoje, foram registrados 11.956 novos casos confirmados, alta de 1,5% em 24 horas, e 298 novas mortes, um aumento de 1%.

De acordo com o secretário, a perspectiva do Estado é registrar até o dia 15 de setembro entre 900 mil e 1 milhão de casos confirmados e entre 33 mil e 38 mil mortes pela doença. Gorinchteyn informou, ainda, que a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de 54% no Estado e de 51,5% na região metropolitana da capital paulista.