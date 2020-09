02/09/2020 | 12:57



O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, voltou a afirmar nesta quarta-feira, 2, que a economia norte-americana está em recuperação e que um grande progresso já foi feito, mas ainda há trabalho a ser realizado. "Existe uma recuperação em 'V' nos EUA", afirmou, acrescentando que concorda com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que mais estímulo precisa ser oferecido.

Um novo pacote de ajuda fiscal segue sendo negociado entre democratas e republicanos, sem que haja acordo entre as partes sobre diversos pontos, inclusive o montante da ajuda.