Poupatempo de Santo André reabre e tem fila

Yasmim Assagra

Do Diário do Grande ABC



02/09/2020 | 12:55



A unidade do Poupatempo em Santo André, localizada no shopping Atrium, na Vila Homero Thon, reabriu na manhã desta quarta-feira (2), e já apresenta longa fila. O local, que recebeu os agendamentos prévios ontem, só autorizou os usuários a entrarem com o protocolo de agendamento em mãos, o que gerou tumulto em todo andar do shopping. Hoje, a unidade de Diadema também foi reaberta.

Com a adoção de medidas de prevenção e protocolos sanitários por conta da Covid-19, a capacidade de atendimento será de 30%, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira habilitação e expedição de RG, por exemplo.

A reabertura gradual das unidades do Poupatempo em todo o Estado começou em 19 de agosto e segue as diretrizes do Plano São Paulo. Esta semana, também serão reabertas as unidades de Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Osasco e Taboão da Serra, além de Barretos, Catanduva, Fernandópolis, Indaiatuba, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto, no interior. Na região, com a reabertura de Santo André e Diadema, todas as unidades já estão em funcionamento, já que São Bernardo e Mauá foram reabertas dia 19 de agosto.

Em breve, mais informações.