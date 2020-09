Com Cristiane, Pia Sundhage convoca seleção para treinamentos na Granja Comary

02/09/2020 | 12:39



A técnica da seleção brasileira feminina, a sueca Pia Sundhage, convocou nesta quarta-feira 24 atletas para um período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Visando os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que foram adiados para 2021, o time realizará treinamentos entre os próximos dias 14 e 22. O grupo chamado é formado apenas de atletas que atuam no Brasil devido às restrições de viagem por conta da pandemia do novo coronavírus.

Essa foi a primeira convocação da seleção brasileira feminina desde que os compromissos da equipe foram paralisados por conta do surto global da covid-19. A liberação desta data para os treinamentos foi definida pela CBF em concordância com os clubes. Tanto que haverá a paralisação do calendário do Campeonato Brasileiro Feminino A-1.

Devido os reflexos da pandemia e as consequências em nível mundial, o período de treinamentos substitui a data Fifa de setembro, reservada para jogos preparatórios, e cancelada em agosto pela entidade máxima do futebol.

Esta é a segunda convocação de Pia Sundhage neste ano. Em março, a seleção participou do Torneio Internacional da França, quando enfrentou as seleções do Canadá, Holanda e do país anfitrião. O maior destaque desta lista é a atacante Cristiane, atualmente no Santos.

A maioria das 24 convocadas atuam por clubes do Estado de São Paulo. São sete jogadoras do Corinthians, quatro do Santos e três de São Paulo, Palmeiras e Ferroviária. Das quatro atletas restantes, duas jogam no Avaí/Kindermann-SC, uma do Internacional e uma no Cruzeiro.

Confira a lista de convocadas:

GOLEIRAS - Bárbara (Avaí/Kindermann-SC), Leticia Izidoro (Corinthians) e Luciana (Ferroviária);

DEFENSORAS - Tamires (Corinthians), Fernanda Palermo (Santos), Ingrid (Corinthians), Erika (Corinthians), Bruna Benites (Internacional), Tayla (Santos), Isabella (Palmeiras), Tainara (Santos), Bruna Calderan (Avaí/Kindermann-SC) e Chú (Ferroviária);

MEIO-CAMPISTAS - Camila (Palmeiras), Adriana Leal (Corinthians), Vitória (São Paulo), Aline Milene (Ferroviária), Maria Eduarda Sampaio (Cruzeiro), Ana Caroline (São Paulo) e Andressinha (Corinthians);

ATACANTES - Cristiane (Santos), Ary Borges (Palmeiras), Victória (Corinthians) e Duda (São Paulo).