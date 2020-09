02/09/2020 | 12:24



O Banco Central encerrou a liquidação extrajudicial a que a Albatross Corretora de Câmbio e Valores S.A. foi submetida pelo órgão em outubro de 2019. O ato que cessa a liquidação é assinado pelo diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, João Manoel Pinho de Mello, e foi divulgado no BC Correio na manhã desta quarta-feira, 2.

O documento também dispensa Dawilson Sacramento do encargo de liquidante.