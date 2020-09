Yamaha lança nova MT-03 com visual renovado por R$ 25.490

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



02/09/2020 | 12:18



A Yamaha apresentou a nova MT-03 para o mercado brasileito. Em sua segunda geração, a naked traz um novo visual, inspirado no desenho do modelo europeu. O design acompanha as transformações das irmãs maiores, MT-09 e MT-07, e deu um estilo futurista para a dianteira da motocicleta, principalmente por conta dos novos faróis em LED. O preço sugerido da moto é de R$ 25.490.

Nova MT-03

O tanque de combustível está 31,4 mm mais largo e sua altura foi reduzida em 20 mm para melhorar a ergonomia. As mudanças, entretanto, não alteraram a capacidade total do tanque, que é de 14 litros.

O modelo traz um painel totalmente digital com caracteres grandes, indicadores reposicionados e com mais contraste na tela. É possível visualizar informações como indicador de combustível, indicador de marcha, conta-giros, indicador de consumo instantâneo e médio, hodômetro total e 2 parciais, relógio, indicador de troca de óleo e temperatura do líquido de arrefecimento. Nele ainda estão as luzes indicadoras de setas, sistema de injeção, farol alto, neutro, pressão do óleo e shift light, que indica quando é o momento para efetuar a troca de marcha. Na MT-03 ele pode ser ajustado facilmente de acordo com a preferência do condutor, seja na rotação do motor (disponível a partir das 7.000 rpm), no nível de luminosidade (com três opções), e na forma de acendimento (intermitente ou fixa).

Motor

O bicilíndrico em linha da MT-03 tem capacidade cúbica de 321 cc. Conta com duplo comando (DOHC -Dual Over Head Camshaft), 4 válvulas por cilindro, arrefecimento líquido e alimentação por injeção eletrônica e é capaz de gerar potência e torque máximos de 42,01 cv a 10.750 rpm, e 3,02 Kgf.m a 9.000 rpm, respectivamente.

Os pistões em alumínio são forjados (similar aos utilizados em motos de competição), e o cilindro utiliza tecnologia DiASil Yamaha, uma liga de alumínio e silício que proporciona menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho em performance.

Amortecedores e freios

Em sua segunda geração, a MT-03 evoluiu, passando a ser equipada com amortecedores invertidos do tipo USD (Up Side Down) com tubos de 37 mm e curso de 130 mm, capazes de garantir um incrível equilíbrio entre leveza, agilidade e desempenho esportivo, já característicos do modelo. A maior vantagem da suspensão invertida está em sua capacidade de oferecer maior controle e estabilidade na pilotagem. Em função da maior rigidez do conjunto, este tipo de suspensão é mais resistente à torções, principalmente em entradas de curvas e nas frenagens. Na traseira, a suspensão da MT-03 utiliza o sistema do tipo monocross, com balança assimétrica em aço, amortecedor único com sete regulagens na pré-carga da mola e curso 125 mm.

Equipada com freios ABS, a moto tem um sistema formado por uma pinça de duplo pistão e um disco ventilado do tipo flutuante com 298 mm de diâmetro na dianteira, e um disco ventilado de 220 mm por uma pinça com pistão único na roda traseira.

A nova MT-03 estará disponível na rede de concessionárias Yamaha a partir da segunda quinzena de setembro e terá três opções de cores: o cinza fosco (Ice Fluo), o azul metálico (Racing Blue) e o preto metálico (Mid i night Black).