Plataforma de relacionamento sugar oferece assinatura vitalícia para Anitta

02/09/2020 | 16:48



Em temporada de férias na Europa, a cantora Anitta se divertiu na presença do sugar daddy italiano Gianluca Vacchi, de 53 anos. No Brasil, homens com o mesmo perfil do milionário podem ser encontrados na plataforma de relacionamento sugar MeuPatrocínio. Por isso, o serviço convidou a cantora para fazer parte da rede. Caso aceite, ela terá assinatura gratuita e vitalícia – hoje, a aprovação expressa de sugar babies sai por R$ 249.

Com mais de três milhões de usuários, os sugar daddies da MeuPatrocínio costumam ser homens poderosos, ricos e bem-sucedidos, que estão a procura de jovens atraentes, inteligentes e ambiciosas para um compromisso sério ou apenas uma companhia para o compartilhamento de experiências, amizade e viagens pelo mundo.

Os daddies brasileiros encontram-se principalmente nos estados de São Paulo (29%), Rio de Janeiro (13%), Minas Gerais (10%), Paraná (7%) e Rio Grande do Sul (6%). Estão na faixa dos 43 anos e têm um patrimônio médio de R$ 7,7 milhões. Tal como Gianluca, 38% são empresários. Em outras categorias, surgem os profissionais liberais (37%) – advogados, arquitetos, médicos, engenheiros, administradores e consultores –, e diretores de empresas (20%).