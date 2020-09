02/09/2020 | 11:18



As encomendas à indústria dos Estados Unidos subiram 6,4% em julho ante junho, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 2, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio um pouco acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 6,2% no período.

Excluindo-se o segmento de transportes, as encomendas cresceram 2,1% na comparação mensal de julho.

Sem artigos de defesa, o ganho foi de 5,6%.

Já o resultado geral de encomendas à indústria de junho foi revisado para cima, de alta de 6,2% para acréscimo de 6,4% ante o mês anterior.