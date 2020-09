Pai de Anitta está internado em hospital no Rio de Janeiro

02/09/2020 | 11:11



Eita! O pai de Anitta, Mauro Machado, está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde a última segunda-feira, dia 31. A informação foi revelada pelo próprio Painitto por meio do Instagram Stories. No registro, ele aparece deitado em uma cama e, na legenda, declarou aos seguidores:

Meus queridos seguidores, obrigado por todas mensagens no direct. Não posso responder. Estou internado desde segunda, contou.

Ele ainda acalmou os fãs dizendo que não se trata de coronavírus, mas não deu mais informações.

Estou bem. Não é Covid-19 e estou em um hospital que não atende Covid-19. Volto rapidinho, disse.

Até o momento, Anitta, que já está no Brasil após viajar pela Europa, e seus irmãos, Renan Machado e Felipe Terra, não se pronunciaram sobre o estado de saúde do pai.