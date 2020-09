Gretchen se casará em setembro e chegará de barco em cerimônia

02/09/2020 | 11:10



Ela bateu recordes até das celebridades internacionais e por isso é, de longe, a líder do ranking dos famosos que amam o altar. A cantora e dançarina Gretchen tem em seu currículo nada menos que 14 casamentos. Maridos: Christian (da dupla Christian & Ralf), Silva Neto, Décio Nascimento, Gustavo Bezerra, Agnaldo Rosa, Paulo Sérgio Aversani, Afonso Costa Jr., Cláudio Farias (com quem se casou duas vezes), Toni Abia, Juliano Cezimbra, Gutto Guitar, Demmis Miranda e Silvio Alves. Depois, foi a vez do empresário português Carlos Marques, com quem viveu na Europa, mas, agora, mais um entrará para a lista...

O saxofonista Esdras de Souza pediu Gretchen em casamento no dia em que a cantora completou 61 anos de idade. Ele, quatorze anos mais novo, afirmou que tomou a decisão após eles ficarem grudados durante a quarentena causada pelo coronavírus - e, mesmo tendo apenas três meses de relacionamento, ele contou ao jornal Extra que decidiu que era a hora de tomar um passo mais sério após perceber que encontrou um amor. Eles se conheceram através de Fafá de Belém durante um evento em Belém do Pará. Após assistir uma apresentação de Esdras, Gretchen o convidou para participar de um projeto musical e os dois passaram a se envolver. A música mais recente dela Tan Tímida conta com a participação dele, mesclando saxofone e música eletrônica.

O casamento, que havia sido adiado por conta da pandemia do coronavírus, agora já tem data para acontecer! O casal divulgou que a cerimônia irá acontecer no dia 30 de setembro em Belém do Pará, onde eles se conheceram. Uma juíza irá oficializar a união em uma cerimônia que terá o pôr do sol como cenário. A cantora chegará vestida de noiva em um barco típico da região, chamado de popopo. Ela será recebida pelos convidados em uma ilha, que promete uma decoração para lá de especial. A comida será típica paraense e Gretchen quer tudo bem saudável para os convidados. As daminhas serão as duas filhas de Esdras.De acordo com o colunista Fefito, o filho de Gretchen, Thammy Miranda também estará presente em mais um casório da mãe, acompanhado da esposa Andressa Ferreira. Cumprindo as recomendações por causa do coronavírus, o casamento terá distanciamento entre as cadeiras e cada convidado irá receber uma máscara e álcool em gel.