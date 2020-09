Carlos Alberto De Nóbrega se emociona ao segurar bisneto no colo pela primeira vez: Realizei um sonho

02/09/2020 | 11:10



Carlos Alberto De Nóbrega encantou seus seguidores na última terça-feira, dia 1º, ao compartilhar nas redes sociais um momento emocionante em família. O ator de 84 anos de idade segurou pela primeira vez seu bisneto, Remi, e registrou o momento em seu perfil no Instagram. O pequeno, que é filho de Dalila de Nóbrega, neta de Carlos Alberto, nasceu em fevereiro, porém logo depois veio a quarentena por conta da pandemia de coronavírus, o que atrasou esse dia especial.

Agora, Carlos Alberto finalmente pegou o fofo no colo e se derreteu na legenda da foto, em que aparecem com o maior sorrisão.

Olha que sorriso de felicidade! Desde que nasceu há seis meses atrás foi a primeira vez que nós vimos e que realizei um sonho: colocar meu bisneto no colo! Que Deus o dê um mundo melhor que o nosso, escreveu ele na legenda.

Em contato com o jornalista Leo Dias, o apresentador deu alguns detalhes do momento, dizendo:

- Estou um bisavô babão. No primeiro momento, quando ele me viu, ele chorou. Mas, tadinho, ele estava desde que nasceu trancado em casa, então estranhou ver outras pessoas. Mas depois foi só alegria. Ele almoçou aqui em casa, fez uma bagunça danada, jogando comida no chão. Sentamos na sala e brincamos bastante. Ele riu, puxou minha barba. Ele é lindo. Que felicidade em tê-lo aqui pertinho de mim.