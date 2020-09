Em crise no casamento com Jonathan Couto, Sarah Poncio estaria encantada por surfista

02/09/2020 | 10:11



Todos os membros da família Poncio já se viram envolvidos em pelo menos uma polêmica! A mais recente delas envolve Márcio Poncio. Isso porque, durante uma conversa com internautas por meio do Instagram Stories, o pastor fez uma série de revelações sobre os filhos, alegando ter sido expulso da casa de Saulo e, de quebra, que a crise no casamento de Sarah e Jonathan é real!

A informação, é claro, repercutiu nas redes sociais e não demorou até que novos boatos sobre a suposta tensão no paraíso do casal surgissem! Para começar, horas depois das revelações do pastor, Sarah se pronunciou no Instagram Stories ao responder a algumas perguntas de seguidores.

O Jonathan Couto te agrediu?, quis saber uma internauta, usando um emoji assustado.

Nunca! Não sei de onde tiraram isso, negou Sarah.

Mas, ao mesmo tempo, Sarah não comentou sobre a crise no casamento e, de acordo com o jornal Extra, existe um motivo por trás! Pelo que parece, a relação dos dois segue abalada porque ela estaria se encantando por outro rapaz, um surfista chamado Matheus Garrido.

A publicação afirma que ele é amigo de Saulo há um bom tempo, desde quando o cantor era líder do Um44k, e que se reaproximou da família quando passou a frequentar os cultos do pastor Robson Martins, com quem Márcio Poncio supostamente tem uma rixa.

Segundo uma fonte, foi a partir daí que as coisas começaram a desandar, pois Jonathan deu um ultimato para Sarah, que foi defendida por todos da família - exceto pelo pai. Agora, conforme noticiado pelo Extra, Sarah quer se separar de Jonathan, que é pai de seus três filhos: João, de tês anos de idade, José e Josué, de um ano de vida.