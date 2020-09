Kanye West volta a falar que Kim Kardashian quase abortou a primeira filha do casal

02/09/2020 | 10:10



Recentemente, Kanye West deu um polêmico discurso durante a sua campanha presidencial na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em que revelou que Kim Kardashian tinha pensado em abortar a primeira filha do casal, North West. A declaração desencadeou uma série de polêmicas que, inclusive, colocaram o seu casamento em risco. Mesmo assim, o rapper voltou a falar sobre o assunto em conversa com Nick Cannon, ex-marido de Mariah Carey, no podcast Cannon's Class.

- Para quem quiser me derrubar por chorar, você percebe que por causa da Carolina do Sul, há pessoas que decidiram ter um filho. Porque eles se conectaram. E se eles estavam em dúvida sobre isso, nunca viram ninguém na minha posição assumir essa posição e dizer: Olhe para isso. Esta é uma criança de sete anos de idade aqui. E ela poderia nunca ter chegado aqui.

Ele continua:

- Então, quando converso com meu pai, ele me faz pedir desculpas a ele por trazer isso à tona publicamente. Ele também disse que a cultura do aborto ensina às pessoas que uma criança não é uma alma real. E foi minha esposa que disse: Esta é uma alma. E o mais assustador é que ela estava com os comprimidos - você sabe, você toma esses comprimidos, toma e na manhã seguinte o bebê foi embora - ela estava com os comprimidos na mão.