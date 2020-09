02/09/2020 | 09:41



Os juros futuros abriram esta quarta-feira, 2, com viés de alta, mas em seguida já renovaram mínimas e depois mostravam estabilidade em meio a notícias positivas e fatores de pressão de alta (dólar forte e IPC-Fipe mais salgado). Por outro lado, o mercado segue animado com a perspectiva de andamento das reformas, com expectativa de entrega da proposta da reforma administrativa amanhã ao Congresso e aprovação da Lei do Gás na noite de terça na Câmara, que deve atrair investimentos para o País. Às 9h08, o DI para janeiro de 2027 marcava 6,74%, mesma taxa do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 estava estável em 3,96%, assim como o DI para janeiro de 2022, em 2,79%.