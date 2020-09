Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após pregão de recordes em NY

02/09/2020 | 07:04



As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 2, após um pregão positivo em Nova York marcado por recordes em meio a novos sinais de que a economia global está se recuperando do choque da pandemia do novo coronavírus.

Na China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,17% hoje, a 3.404,80 pontos, pressionado por ações do setor industrial, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,46%, a 2.321,40, ajudado por papéis ligados a serviços ao consumidor e tecnologia.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,47% em Tóquio, a 23.247,15 pontos, com o bom desempenho do segmento de eletrônicos, e o sul-coreano Kospi se valorizou 0,63% em Seul, a 2.364,37 pontos, sustentado por ações de varejistas e empresas de internet, mas o Hang Seng caiu 0,26% em Hong Kong, a 25.120,09 pontos, e o Taiex registrou baixa marginal de 0,03% em Taiwan, a 12.699,50 pontos.

Na terça-feira, Wall Street iniciou setembro em tom positivo, à medida que a um rali nos negócios da tarde levou tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq a renovar máximas de fechamento. Dados positivos dos EUA e da China voltaram a alimentar otimismo sobre a recuperação da economia mundial, após o violento impacto da covid-19, e há também expectativa de novos estímulos fiscais de Washington.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou hoje, apagando integralmente as perdas da sessão anterior, apesar de dados confirmando que a Austrália entrou em recessão pela primeira vez em 29 anos no segundo trimestre por causa do coronavírus. O S&P/ASX 200 avançou 1,84% em Sydney, a 6.063,20 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).