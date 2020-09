Cidades do Litoral tentam conter aglomeração

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



02/09/2020 | 00:01



Preocupados com o grande número de pessoas nas praias do Litoral no fim de semana, prefeitos de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente se reuniram, ontem, para discutir, por meio do Condesb (Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista), alternativa para melhorar medidas de prevenção contra o coronavírus no próximo fim de semana, que será prolongado com o feriado de segunda-feira (Dia da Independência do Brasil).



Uma das pautas da reunião era o fechamento de vias de acesso ao Litoral, mas o que ficou acertado é que o conselho, presidido pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), vai pedir ao governo do Estado reforço do policiamento para que as regras sanitárias impostas pelos municípios sejam cumpridas.

“Temos preocupação muito grande que essas cenas (do último fim de semana) não se repitam neste próximo feriado. Para isso, pedimos a execução da operação, nos moldes da Operação Verão, com a ampliação do efetivo da PM (Polícia Militar). Para que esse apoio possa ajudar na fiscalização das normas estaduais e municipais”, comentou o prefeito de Santos.



Na coletiva de imprensa realizada segunda-feira, o governador João Doria (PSDB) criticou a população. “Estamos em quarentena, quero deixar isso bem claro”, afirmou o governador. “Todos observaram neste fim de semana número impressionante de pessoas no Litoral de São Paulo, se aglomerando, sem máscara, de forma inadequada e perigosa. As rodovias tiveram seguidos congestionamentos como se nada estivesse acontecendo”, criticou Doria.



Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), 202,8 mil veículos desceram para o Litoral entre sexta-feira e domingo. Foram 60 mil veículos a mais do que no fim de semana anterior. Como comparação, no feriado de 7 de setembro de 2019, a Ecovias registrou a descida de 187 mil carros com destino às cidades da Baixada.