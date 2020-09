TCE barra contas das câmaras de Diadema e Rio Grande

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



02/09/2020 | 00:19



O TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou os balancetes de 2017 da Câmara de Diadema, quando o Legislativo era gerido pelo vereador e pré-candidato do PSB ao Paço, Marcos Michels, e os de 2015 da Câmara de Rio Grande da Serra, à época presidida por Messias Cabeleireiro (Cidadania). Cabe recurso nos dois casos.

No caso em Diadema, a reclamação do relator do processo, conselheiro Dimas Ramalho, foi sobre a falta de controle de despesas com combustível da frota legislativa. São 23 veículos para os 21 gabinetes. Segundo Ramalho, auditoria apontou que, em 2017, a casa gastou R$ 192,9 mil com combustível, média de R$ 16 mil por mês. Outra crítica feita com foi relação à manutenção do contrato rejeitado com a Caixa para fazer a gestão da folha de pagamento. Ramalho aplicou multa de 160 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), equivalente a R$ 4.336, pelo caso.

“Como ainda não fui notificado, preciso estudar o processo. Vou fazer minha defesa no tribunal de contas”, disse Marcos, exaltando cumprimento de exigências feitas pelo TCE em outros exercícios, como redução de cargos em comissão.

No caso da Câmara de Rio Grande, o questionamento foi sobre ausência de controle do uso de veículos, bem como concessão de licenças médicas remuneradas a vereadores sem perícia do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

SANTO ANDRÉ

A corte ainda rejeitou recursos - embargos de declaração - apresentados pelo vereador Almir Cicote (Avante), de Santo André, contra reprovação de suas contas de 2017, primeiro ano de sua gestão na Câmara.