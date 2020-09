Monteiro e Wild são eliminados na 1ª rodada no US Open

01/09/2020 | 23:10



Os brasileiros Thiago Monteiro e Thiago Wild foram eliminados em suas estreias no US Open, nesta terça-feira. Número 1 do Brasil e 83º do mundo, Monteiro enfrentou o desafio mais complicado e foi quem teve mais chances de vencer, em Nova York. Diante do canadense Felix Auger-Alissime, 21º do ranking, ele foi derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7(7/9), 7/6 (10/8) e 7/6 (10/8).

No quarto set, Monteiro chegou a ter um set point a seu favor, com chances de levar o duelo para o tie-break, mas não conseguiu aproveitar a chance. "Foi um jogo difícil. É duro perder estes jogos assim, que eu estava tão próximo. Tive set point no terceiro e no quarto set. Joguei bem em muitos momentos do jogo, mas em certos pontos eu poderia ter encaixado melhor a devolução, pequei um pouco nisso", analisou o brasileiro.

Monteiro esteve em quadra por 3h51min mesmo voltando de lesão, que o fez abandonar o qualifying do Masters 1000 de Cincinnati, na semana anterior - ele sofreu um estiramento no adutor direito. "Gostei de ter jogado bem depois de uma lesão e depois de tanto tempo parado, então é importante seguir nesta linha e usar esta confiança para ir bem nos torneios na Europa", projetou o tenista, após sua terceira participação na chave principal do Grand Slam americano.

Em sua primeira participação nesta chave, Thiago Wild encontrou maior dificuldade diante do britânico Daniel Evans (23º cabeça de chave). O tenista mais experiente, de 30 anos, levou a melhor sobre o brasileiro de 20 pelo placar de 3 a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 7/6 (7/5).

Outro destaque do dia foi o também britânico Andy Murray. O ex-número 1 do mundo buscou uma inesperada virada, após estar perdendo por 2 sets a 0 diante do japonês Yoshihito Nishioka. O escocês venceu a batalha de 4h39min de duração por 3 a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 7/6 (7/5), 7/6 (7/4) e 6/4. Na segunda rodada, Murray enfrentará Aliassime, algoz de Monteiro.

Segundo cabeça de chave do US Open, o austríaco Dominic Thiem também venceu na estreia. Um dos favoritos ao título, ele contou com o abandono do espanhol Jaume Munar ao fim do segundo set, quando vencia por 7/6 (8/6) e 6/3. Seu próximo adversário será o indiano Sumit Nagal, que eliminou o local Bradley Klahn por 6/1, 6/3, 3/6 e 6/1.

Outros cabeças de chave a vencerem na estreia, nesta terça, foram o espanhol Roberto Bautista-Agut (8º), os russos Andrey Rublev (10º) e Karen Khachanov (11º), o búlgaro Grigor Dimitrov (14º), o canadense Milos Raonic (25º), o norueguês Casper Ruud (30º) e o croata Marin Cilic (31º). O argentino Guido Pella (29º) caiu logo na primeira rodada.