Câmara de Sto.André sem quórum de sessão

Raphael Rocha



02/09/2020



Não é novidade que, em época de eleição municipal, os debates nas câmaras ficam mornos – quando acontecem. Muitos vereadores apenas registram presença e partem para compromissos eleitorais. Neste ano, o primeiro episódio foi visto ontem, no Legislativo de Santo André. Sessão marcada para as 13h, mas nem todos os parlamentares estavam. Alguns justificaram, outros não. Houve espera para saber se haveria o número mínimo para se abrir a sessão. Cinco estavam a postos. Eram necessários sete. Ninguém mais apareceu e os trabalhos não aconteceram por falta de quórum. Diante do quadro, requerimentos indigestos não puderam ser apreciados.

BASTIDORES

Rumo ao Senado

Quem acompanha o trabalho do deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, sabe que uma de suas aspirações políticas é concorrer a uma vaga no Senado – a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permite a prisão em segunda instância é sua grande bandeira para isso. A aproximação com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), após décadas de rivalidade, é mais um passo – vai que o PSDB resolva apoiá-lo nessa empreitada, uma vez que a vaga em disputa pertence a José Serra (PSDB), que, diante da idade (78 anos) e de acusações recentes, pode não concorrer à reeleição. Porém, começa a ganhar corpo alternativa no tucanato para o Senado: o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris (PSDB).

Lançamento de livro

O historiador, cientista político e professor Thiago Rocha, pré-candidato a vereador de Santo André pelo PSD, lança amanhã, às 20h30, em evento virtual, o livro É Isso, que reúne 33 ideias para melhorar a vida coletiva nas cidades brasileiras. O prefácio da obra é do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). “Pensei que seria interessante compartilhar minhas fagulhas e lampejos sobre alguns temas, como desigualdade social, educação pública, sustentabilidade e cidades inteligentes, visando o fortalecimento da nossa democracia”, disse Thiago.

Vice do Psol

A coordenação da pré-campanha do Psol à Prefeitura de Santo André, Bruno Daniel, entrou em contato com a coluna para dizer que três filiadas ao partido estão na briga para ocupar a vaga de vice na chapa majoritária: Tatiana Landi, Rosi Santos e Ubimara Ding. Ontem, este espaço mostrou que setores da legenda chegaram a cogitar o nome de Raquel Varela, engenheira e filiada à Rede, proposta que não avançou, a despeito de a Rede, provavelmente, aderir à pré-campanha de Bruno Daniel.

Convenção

Pré-candidato do PSB à Prefeitura de Diadema, o vereador Marcos Michels encaminhou discussão para realizar sua convenção no dia 14. O evento é considerado peça-chave na pré-campanha de Marcos, uma vez que dirigentes do PT ainda nutrem esperança de, via cúpulas superiores, tirar o projeto de Marcos do jogo e incluir a legenda socialista em seu arco de aliados – com indicação da vice.

Paredes e ouvidos

Em uma certa Câmara da região, um político ligou para outro. O assunto era a participação do partido – são correligionários, embora de cidades diferentes – no pleito deste ano. A confabulação passou pelas mais variadas etapas, com diálogos comprometedores. Sem nenhum cuidado se tinha mais alguém ouvindo por perto. Mas, como se sabe na política, as paredes têm ouvidos. Ainda mais em uma casa política.