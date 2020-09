CVC divulga balanço e reporta prejuízo em 2019

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



01/09/2020 | 19:56



A companhia de turismo CVC Corp, empresa de capital aberto sediada em Santo André, divulgou, nesta terça-feira (1º), o balanço financeiro relacionado ao ano de 2019. Os dados deveriam ter sido levados à público ontem, data que já havia sido adiada quatro vezes. A empresa registrou um prejuízo de R$ 1,86 milhão no ano passado.

A companhia havia divulgado demonstrações financeiras preliminares não auditadas referentes a 2019, onde tinha reportado lucro líquido de R$ 47 milhões. "Em decorrência da conclusão dos trabalhos de auditoria, as demonstrações financeiras sofreram alguns ajustes, incluindo o resultado do exercício em que agora a Companhia reconheceu um prejuízo de R$1,86 milhão", informou a CVC em fato relevante.

A empresa apura erros fiscais, que também acabaram alterando os resultados dos últimos anos. A empresa anunciou que vai atribuir a um grupo de conselheiros a coordenação dos trabalhos de apuração de responsabilidades, que poderão contratar assessores para apoiá-los. "A partir do trabalho desse grupo de conselheiros, o Conselho de Administração espera avaliar a possibilidade de responsabilização das pessoas envolvidas e as medidas legais cabíveis, de modo que este assunto possa ser devidamente reportado aos acionistas da Companhia e, se for o caso, submetido à assembleia geral", informou.

A CVC Corp também divulgou que o impacto da pandemia nos resultados do grupo deve chegar a R$ 950 milhões. O setor de turismo é um dos mais afetados.