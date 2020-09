Rio Grande da Serra recebe a primeira UTI móvel

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



01/09/2020 | 18:19



A Prefeitura de Rio Grande da Serra recebeu, na manhã desta terça-feira (1º), a primeira UTI (Unidade de Terapia Intensiva) móvel da cidade. O equipamento, que foi doado pelo grupo JBS, através da empresa Massa Leve, dentro do seu programa Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade, para auxiliar no combate à Covid-19.

Diferente do veículo convencional, o novo equipamento do município é adaptado para atender urgência e emergência, oferecendo ao paciente transportado um respirador portátil e um monitor cardíaco que contém ainda com eletrocardiógrafo e um desfibrilador, para suporte durante todo percurso. “Será oferecido todo suporte de uma UTI dentro do veículo, então, se caso o paciente sofra uma parada cardíaca, no veículo ele já receberá todo atendimento e suporte até chegar em outra unidade”, detalha a secretária de Saúde, Raquel dos Santos Costa.

O equipamento vai oferecer o transporte inter-hospitalar que refere-se à transferência de pacientes entre unidades não hospitalares às unidades de urgências, no caso de Rio Grande da Serra, de acordo com a secretária, os pacientes que seguem internados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), na Vila Figueiredo, do município, podem ser encaminhados a outras unidades de saúde da região, como o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini,em Mauá ou Hospital Estadual De Diadema.