Desmanche é descoberto em Santo André e três homens são presos

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



01/09/2020 | 18:09



Agentes do 10º Batalhão da PM (Polícia Militar) estouraram um desmanche, no início da tarde desta terça-feira (1°), na Rua Adelino Cesário de Souza, 50, no Parque Novo Oratório, em Santo André. Três criminosos foram presos e um menor apreendido.

Segundo a Tenente Danielle Cruz, a ocorrência teve início a partir de uma denúncia anônima, que informou o local. Ao notarem as viaturas da PM chegando no endereço, os quatro criminosos fecharam as portas e tentaram fugir pelos fundos, porém foram alcançados e confessaram a ação ilegal.

Além das peças apreendidas, os agentes identificaram dois veículos, sendo um modelo Polo e um Ford Ka, ambos objetos de furto.

O caso foi registrado no 5º DP (Parque Novo Oratório).