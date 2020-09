Bolsas de NY sobem; S&P 500 e Nasdaq batem novos recordes históricos

01/09/2020 | 17:46



Os mercados acionários de Nova York ganharam mais força à tarde, o que levou os índices S&P 500 e Nasdaq a novos recordes históricos de fechamento. Indicadores econômicos, a possibilidade de mais estímulos fiscais e a força das gigantes dos setores de tecnologia e serviços de comunicação apoiaram o humor.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,76%, em 28.645,66 pontos, o S&P 500 subiu 0,75%, a 3.526,65 pontos, e o Nasdaq avançou 1,39%, a 11.939,67 pontos.

Após uma abertura mista, os índices ganharam fôlego, diante da divulgação do índice de atividade industrial nos EUA medido pelo Instituto para a Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), que superou a previsão dos analistas em agosto.

No começo da tarde, ações de companhias aéreas ganharam fôlego, após o presidente Donald Trump prometer ajuda ao setor. No fim do dia, American Airlines subiu 0,38% e United Airlines, 0,03%.

Já ações de bancos chegaram a ficar pressionadas, após Lael Brainard, diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), criticar o pagamento de dividendos, no quadro atual. A ação do Goldman Sachs subiu 0,29%, mas JPMorgan caiu 0,05% e Bank of America teve baixa de 0,12%.

De qualquer modo, o quadro positivo prevaleceu, após também o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, defender mais estímulos fiscais e um acordo bipartidário com essa finalidade.

Além disso, a força das giant techs prosseguiu: Apple subiu 3,98%, Amazon ganhou 1,40%, Netflix teve alta de 5,10% e Alphabet, de 1,57%.