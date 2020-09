Via Anchieta tem Operação Comboio

Do Diário do Grande ABC



01/09/2020 | 17:15



O tempo fechado na serra ativou a Operação Comboio na tarde desta terça-feira (1º) na Via Anchieta, desde a praça de pedágio do km 31. A visibilidade está prejudicada. Por esse motivo a Interligação Planalto está bloqueada no sentido São Paulo e no sentido Litoral, da Anchieta para a Imigrantes. As condições de tráfego são boas em todas as outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista Sul da via Anchieta e pista Sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas Norte das duas rodovias.

SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS

Desde esta segunda-feira (31), a Ecovias está substituindo placas de concreto na altura do km 48 da Imigrantes, sentido Capital. Até sexta-feira (4), data da previsão do término da realização, a faixa da direita ficará bloqueada e o tráfego fluirá pelas faixas da esquerda e central. Os serviços são realizado de dia e de noite.