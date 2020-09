Johnny Depp pede adiamento do processo contra a ex Amber Heard para que possa filmar Animais Fantásticos 3

01/09/2020 | 17:10



Johnny Depp não quer que seus futuros trabalhos sejam afetados pelas brigas judiciais com a ex-esposa, Amber Heard. Segundo informações do site Deadline, o ator pediu para que o julgamento do processo de difamação que está movendo contra Amber, inicialmente marcado para o dia 11 de janeiro de 2021, seja adiado.

O intuito de Johnny é poder filmar tranquilamente a terceira parte do filme Animais Fantásticos, onde interpreta o personagem Gellert Grindelwald. As filmagens do longa foram paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus, assim como muitos outros filmes, séries e programas de entretenimento num geral. Entretanto, as filmagens recomeçarão em outubro deste ano, terminando em fevereiro de 2021, o que causaria um certo conflito na agenda de Depp.

Quando o Tribunal definiu a data do julgamento atual neste caso, o Sr. Depp entendeu que a Warner Bros. planejava filmar Animais Fantásticos 3 em Londres, muito antes de 11 de janeiro de 2021. A Covid-19 interrompeu os planos do estúdio, causando repetidos adiamentos. Com as condições em Londres tendo melhorado um pouco, a Warner Bros. definiu um cronograma de filmagens que conflita com a data do julgamento neste caso, dizia os documentos oficiais que foram enviados para a corte.

O artista quer que o julgamento aconteça entre março e junho do próximo ano.

Depp abriu o processo de difamação de 50 milhões de dólares (cerca de 269 milhões de reais) contra sua ex-mulher em 2019, por um artigo de opinião de 2018 publicado no Washington Post, no qual ela escreveu sobre violência sexual e doméstica. O caso já foi tratado no estado de Virgínia, nos Estados Unidos.

E por mais que esses dois não estejam em bons termos, parece que o pedido de Johnny não é tão absurdo assim. Os documentos legais também afirmam que Heard concordou em se reunir no dia 11 de setembro para discutir o possível atraso do julgamento. Ela diz que o adiamento proposto não acarretaria qualquer prejuízo para ela, muito menos seria injusto, já que ela também espera filmar Aquaman 2 no próximo ano. A sequência do filme de 2018 deve chegar aos cinemas em 16 de dezembro de 2022.

Esta notícia surge quase um mês depois da batalha judicial entre Depp e o tabloide britânico The Sun. Embora a ação no tribunal tenha acabado, o juiz ainda não apresentou um veredito. É esperado que o resultado da disputa saia ainda em setembro.