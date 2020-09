01/09/2020 | 16:25



A Agência Reguladora do Paraná (Agepar) decidiu, em reunião realizada nesta terça-feira, 1º de setembro, suspender o reajuste tarifário aprovado para a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), de 9,6299%. A decisão vem depois que o governo do Paraná pediu a suspensão da aplicação das novas tarifas.

A Agepar afirma que a suspensão vale até a conclusão do procedimento de mediação estabelecido pela agência.

Nesta terça, foi suspensa a negociação da Unit da Sanepar, que estava praticamente estável (+0,07%), a R$ 26,77.