EUA preveem apoio para governos estaduais e locais, em pacote bipartidário

01/09/2020 | 16:15



O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou nesta terça-feira que o governo do presidente Donald Trump decidiu apoiar a liberação de uma verba, não especificada, para ajudar governos estaduais e locais diante do choque da pandemia. Segundo ele, a intenção da medida é garantir um acordo bipartidário sobre um novo pacote fiscal.

As declarações foram dadas durante audiência em subcomitê da Câmara dos Representantes.

Mnuchin disse que há concordância bipartidária sobre alguns pontos, como pagamentos diretos aos americanos. Ele também disse haver "enorme acordo" entre governo e oposição sobre o programa para proteção de empregos (PPP, na sigla em inglês).

Com relação a verbas para escolas, disse que os dois lados querem isso, mas com divergências sobre como destiná-las exatamente.

Mnuchin disse que é difícil fazer um acordo em público e defendeu que as duas partes trabalhem ponto por ponto da legislação, a fim de fechar um pacote com o que já for consenso.