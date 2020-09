Dani Calabresa doa vestido de noiva de casamento com Marcelo Adnet

01/09/2020 | 16:11



Dez anos após o seu casamento com Marcelo Adnet (que chegou ao fim em 2017), Dani Calabresa decidiu doar o seu vestido de noiva, e por uma boa causa!

No Instagram, a humorista publicou algumas fotos do vestido, e contou que doou a peça para um leilão da ONG Figurinistas e Associados, do Rio de Janeiro, que busca ajudar profissionais da cenografia, principalmente neste momento difícil por conta da pandemia do novo coronavírus.

Dani escreveu:

Doei meu vestido de noiva pra ajudar figurinistas, costureiras, aderecistas, camareiras e tantos outros profissionais trabalhadores que precisam de uma força nesse momento Se você vai casar ou tem uma amiga que vai, e precisa de um vestido lindôncio, vai lá ver o vestido no Figurinistas e Associados.

Ela continuou, escrevendo que a peça é da grife Cymbeline, e ainda brincou:

Mesmo tendo vontade de usar ele todo dia pra brincar de princesa, juro que só usei uma vez. Vai lá ver e dar seu lance. Se você achar um grão de arroz lá grudado é pra dar sorte!