Paolla Oliveira, que interpretou Vivi Guedes em A Dona do Pedaço, resolveu compartilhar um pouco de seu café da manhã com os seguidores e publicou uma foto usando pijama, do Mickey, no Instagram. Na legenda, a atriz escreveu:

Pijaminha e café para o dia inteiro

Os fãs de Paolla amaram a publicação e comentaram:

Que amor! É na simplicidade do dia a dia que estão os momentos mais felizes de nossa vida!

Linda até de pijama!