Parrerito, do Trio Parada Dura está entubado na UTI após contrair Covid-19

01/09/2020 | 16:10



Parrerito, membro do sertanejo Trio Parada Dura, está entubado na UTI, como foi divulgado nas redes sociais do trio nessa terça-feira, dia 1º.

O cantor, de 67 anos de idade, foi internado em um hospital de Belo Horizonte, Minas Gerais, na última segunda-feira, dia 31, após ser diagnosticado com Covid-19 no último sábado, dia 29.

Segundo o médico responsável pelo atendimento, Parrerito teve um quadro de mal súbito durante a tarde e precisou ser entubado. Aos 67 anos, o cantor está em UTI com uso de respirador mecânico e sob observação médica.Agradecemos a todos os fãs e amigos pelas mensagens de carinho e boas energias para a recuperação do Parrerito, diz parte do comunicado.

O Trio Parada Dura é dono de sucessos como As Andorinhas, Fuscão Preto e Aceita Que Dói Menos.