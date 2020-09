Cleo revela que se inspirou em Rihanna quando ganhou peso: - Forte, linda, cheia de sucesso

01/09/2020 | 16:10



Uau! Cleo marcou presença no Encontro Com Fátima Bernardes na manhã dessa terça-feira, dia 1º, e falou sobre o processo de aceitação de seu corpo após aparecer com quilos a mais e não se render aos padrões estéticos impostos na sociedade. E sabe quem inspirou bastante a atriz e cantora? Rihanna! Pois é. Primeiro, Cleo começou falando que já recebeu muito ódio:

- Eu já tinha passado por esse tipo de hate algumas vezes, mas acho que quando foi em relação a um processo natural do meu corpo, eu achei muito injusto, porque eu pensei: quantas mulheres passam por isso e não tem uma plataforma para você ser defendida, para você poder falar o que pensa? Porque se você começar a ouvir tudo o que as pessoas falam você começa a se afogar em tanto ódio que você deixa de acreditar em você, isso pode afetar o seu trabalho. Então isso é muito sério. Pressão estética é uma coisa muito séria e que todas as mulheres provavelmente vivem, algumas sabem e outras não.

E disse:

- Mas esse processo, essa ideia que as pessoas têm de que a mulher é pública e que todo mundo tem que ter uma opinião que valha sobre o corpo dela... eu passei por isso muito vividamente ano passado e me senti muito revoltada com tudo isso e falei: eu não vou me esconder como eu sempre fiz. E eu acho que isso é que causou um pouco de expansão desse assunto porque eu falei: eu vou enfrentar. Eu tô 20 quilos acima do que eu estava normalmente. Eu não vou deixar de fazer os meus trabalhos, de ir aos lugares que eu quero ir, de colocar biquíni, porque antes eu me escondia. Acho que ano passado eu tive essa força assim e foi muito importante tanto para o diálogo quanto para mim, pessoalmente.

Ela, que vez ou outra abre o jogo sobre sua intimidade, ainda acrescentou:

- É porque já existe de fato um padrão estético que esperam que a mulher esteja. E se você está fora um pouco, principalmente sendo uma pessoa pública, você já é considerada fora do padrão. E o que as pessoas fazem na sociedade com as pessoas que são consideradas fora do padrão? Tentam destruir elas de toda forma. (...) Eu senti que as pessoas usavam isso para me tratar como se eu não pudesse ser levada a sério, como se eu não tivesse outros valores.

Cleo ainda falou sobre autossabotagem:

- Eu também vi que eu era uma replicadora desses padrões tóxicos que a sociedade exige das mulheres. Eu também pensava coisas muito nocivas em relação a mim, em relação a outras mulheres, então foi um processo de desconstrução para mim, pronfundíssimo, um jeito de olhar para mim com muito mais respeito e para as outras mulheres também, com menos julgamento, um olhar mais profundo mesmo.

Foi nesse momento que Cleo revelou a sua inspiração em Rihanna, ao falar sobre o apoio que recebe:

- Eu acho que eu tenho um apoio na minha equipe. Eles estão muito prontos, antes de chegar em mim já chegou neles. E eu senti que tinha esse apoio na minha volta. Fora as pessoas que me inspiravam. Eu pensava na Rihanna, quando ela engordou, como todo mundo falou um monte de coisa e ela continuou seguindo em frente, sabe, forte e linda e cheia de sucesso, milionária. E eu falei: é isso, eu vou focar nisso. Então isso me ajudou bastante!

Muito legal, né?