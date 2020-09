01/09/2020 | 15:15



Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Lael Brainard reforçou a defesa de que a autoridade monetária deve implementar política acomodatícia enquanto a economia dos Estados Unidos se recupera do choque provocado pelo coronavírus. "Acho que é importante levar a inflação para um média de 2% ao longo do tempo", comentou, durante seminário virtual do Brookings Institute.

Brainard destacou que a mudança na orientação do Fed, anunciada na semana passada, será importante para apoiar a atividade econômica. Na avaliação dela, o emprego deve registrar retomada mais rápida do que os preços. "Esperamos contínua recuperação sustentável do mercado de trabalho", salientou.