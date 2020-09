Goiás tem aumento de 38% em queimadas no mês passado ante agosto de 2019

01/09/2020 | 15:14



O Estado de Goiás registrou no último mês, entre o dia 1º e 31 de agosto, 964 focos de queimadas, segundo informou o governo estadual. Em comparação com o mesmo período do último ano, quando foram registrados 698 focos, houve um aumento de 38,1%.

Entre as regiões onde o número de focos de incêndio mais cresceu está a região sudoeste do Estado, divisa com Mato Grosso e Minas Gerais, que passou de 83 focos em agosto de 2019 para 398 incêndios em 2020, alta de 379,5%.

Umidade. Nesta terça-feira (1º), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para a baixa umidade do ar, entre 20% e 12%, na região que inclui grande parte de Goiás, além de Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O instituto alerta para o "risco de incêndios florestais e à saúde".

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Mapa de Risco de Incêndio desta semana, válido até o dia 6, todas as regiões do Estado apresentam predomínio de risco alto de queimadas.