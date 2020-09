01/09/2020 | 15:11



A quarentena - feita para tentar conter a pandemia do coronavírus ao redor do mundo - pode ter dado uma forcinha para a separação de alguns casais famosos, como no caso do término entre Jayme Monjardim e Anne Marques.

Segundo o jornal Extra, o casal, que assumiu o relacionamento em abril de 2020, ficou afastado durante seis meses por conta da pandemia de coronavírus. O diretor mora no Rio de Janeiro e atriz em Campina Grande, na Paraíba.

Segundo o veículo, após o término, Jayme teria excluído uma foto ao lado de Anne postada no Instagram.